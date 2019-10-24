Президент Радіо Свобода засудив намір ДБР отримати доступ до внутрішніх даних «Схем»

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай назвав «тривожним» рішенням українського суду, який надав слідчим Державного бюро розслідувань дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільного проєкту Радіо Свобода і каналу «UA:Перший»), що готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької.

«Будь-яка спроба влади отримати доступ до комунікації і записів журналістів є дуже тривожною. Ми підтримуємо роботу команди «Схем», яка працює за найвищими журналістськими стандартами, і ми будемо боротися за захист їхнього права як журналістів повідомляти правду, хай яким незручним це було б для тих, хто займає владні посади», – заявив Флай.

Печерський районний суд Києва ухвалив своє рішення 17 жовтня. Згідно з ним, слідчі також отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів та водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Таке рішення суд ухвалив у межах досудового розслідування кримінального провадження ДБР щодо ймовірного «незаконного переправлення осіб» – зокрема, експрезидента – через державний кордон «з використанням завідомо підроблених документів».

«Схеми» назвали це рішення «надмірним втручанням» і заявили, що «такий прискіпливий інтерес силовиків до процесу підготовки матеріалу, включно з затребуванням внутрішньої редакційної комунікації, та подальша загроза обшуку, несе в собі потенційні ризики розкриття джерел інформації».

Так, в ухвалі прямо зазначено, що у разі відмови редакції добровільно виконати рішення і надати слідству всі ці дані – суд за клопотанням слідчого має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуків на Радіо Свобода.

«Зрозуміло, що виконати в повному обсязі ухвалу неможливо – наприклад, редакція не надаватиме листування журналістів і дані про редакційний процес підготовки програми розслідувань. Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для здобуття права на проведення обшуків», – зазначено в заяві редакції.

Крім того, журналісти висловлюють занепокоєння непрогнозованістю поведінки слідчих ДБР, адже в межах офіційного розслідування «Схеми» вже йшли на контакт із ними і надавали запитувані документи.

Водночас, в ухвалі Печерського районного суду зазначено, що вона не підлягає оскарженню. Таким чином, суд не залишив журналістам можливості вимагати перегляду рішення.

У ДБР наполягають, що затребувана інформація їм необхідна для розслідування, але як саме вона може допомогти, не пояснили.

6 серпня у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України. Досудове розслідування проводять за статтями «службове підроблення», «незаконне переправлення осіб через державний кордон України», «використання завідомо підробленого документа».

Імені колишнього президента у повідомленні не було вказано, проте Радіо Свобода стало відомо, що йдеться про Петра Порошенка. Справа стосується його відпочинку на Мальдівах у січні 2018 року, про який писали журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у своєму розслідуванні «Mr. Petro Incognito».

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становило понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».