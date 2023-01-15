Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 29 – Резніченко

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі знову зросла, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 – поранені, 30 з них у лікарні, 12 – важкі», – написав він у своєму Телеграмі.

За словами Резніченка, пошукова операція в Дніпрі триває. По обіді 15 січня з-під завалів витягли 27-річну жінку, вона наразі в реанімації.

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Загалом врятували 39 мешканців зруйнованого будинку, доля ще 40 людей невідома.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.