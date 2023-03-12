В ОК «Південь» розповіли, чи є ймовірність ракетної атаки

В оперативному командуванні «Південь» кажуть, що через штормову погоду ймовірність ракетної атаки є наразі відтермінованою, заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.



«Наразі море на нашому боці – штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий – це вісім ракет типу «Калібр». На даний момент можемо сказати, що трошки відтерміновою є ймовірність ракетної атаки, але залишається великою. Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені.

Читайте також: Міноборони Росії назвало ракетний обстріл України «масованим ударом відплати»

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. У вечірньому зведенні в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники здійснили пуск 84 ракет різного базування.