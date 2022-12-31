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Армія РФ вдарила ракетами по Краматорську – влада

«Ракетний удар по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв», – Олександр Гончаренко

У суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки армія РФ завдала удару по Краматорську на Донеччині, повідомив у фейсбуці мера міста Олександр Гочаренко.

«Ракетний удар по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв», – розповів він.

Мер попередив, що небезпека не минула та слід перебувати в укриттях.

31 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня російські військові також атакували ракетами місто Хмельницький, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

Також під ракетний удар потрапила столиця. Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель внаслідок атаки літнього чоловіка. Також відомо про вісім постраждалих.

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