Російське слідство в Криму закрило кримінальну справу проти Рамазанова – адвокат

Російські правоохоронці в анексованому Криму закрили кримінальну справу щодо мешканця Нового миру Ісмаїла Рамазанова. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії 7 листопада розповів адвокат Рамазанова Олексій Ладін.

За його словами, йдеться про кримінальну справу за фактом незаконного зберігання патронів.

«Кримінальне переслідування щодо Ісмаїла за фактом нібито зберігання ним 24 патронів припинене за відсутністю складу злочину. Слідство не довело, що ці патрони належать Ісмаїлу. Такий результат захист цілком задовольняє», – пояснив адвокат.

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Він також додав, що патрони, знайдені в Рамазанова під час обшуку, згідно з результатами балістичної експертизи, були виготовлені на українському заводі.

«Ми припускаємо, що ці патрони свого часу, ще до 2014 року, надійшли до Служби безпеки Криму, а потім «у спадок» перейшли до Федеральної служби безпеки (Росії – ред.). Власне, вони й були підкинуті Рамазанову», – розповів Ладін.

Адвокат зазначив, що проти його підзахисного лишається відкритим кримінальне провадження щодо пропаганди екстремізму.

«Я подавав клопотання про закриття цієї кримінальної справи, але слідство мені відмовило», – додав він.

23 січня у селищі Новий Світ поблизу Судака російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму і того ж дня затримали. Пізніше суд його заарештував.

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Російський Слідчий комітет повідомив, що слідчі порушили кримінальну справу стосовно жителя Сімферопольського району Рамазанова, якого звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів за допомогою інтернет-радіо. 14 липня він вийшов з-під варти.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».