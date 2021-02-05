Минулої доби бойовики стріляли чотири рази, один український військовий поранений – штаб

Незаконні збройні формування чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі за добу 4 лютого, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Один із обстрілів із застосуванням 82-міліметрового міномета та стрілецької зброї зафіксували поблизу Південного. Внаслідок цього один український військовий отримав поранення. Зараз він у лікарні, зазначають у штабі.

«У районі населеного пункту Кримське було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

Крім того, російські гібридні сили порушили режим тиші на початку доби 5 лютого в районі Новомихайлівки. Внаслідок цього ніхто не постраждав, додають у штабі

Незаконне збройне угруповання «ДНР» 4 лютого звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території. Аналогічне угруповання «ЛНР» наразі не робило таких заяв.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.