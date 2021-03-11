Разумков: як політтехнолог, я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив, що не рекомендував би президенту України Володимиру Зеленському ініціювати дострокові вибори парламенту.

«Якщо б ви задали мені питання як політтехнологу, я б не рекомендував», – сказав Разумков.

У відповідь на питання, чи зможе в майбутньому «Опозиційна платформа – За життя» брати участь в державному управлінні, голова парламенту заявив: «Будь-яка партія може брати участь у державному управлінні, якщо вона отримає мандат на це в українського народу. Виходячи з тієї соціології, яку ми бачимо, я думаю, що це станом на сьогодні малореалістичний сценарій».

Згідно з Конституцією України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо:

протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформована коаліцію депутатських фракцій;

протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформований персональний склад уряду;

протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.