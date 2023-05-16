Уряди багатьох країн продовжують переслідувати релігійні меншини – звіт США

Державний департамент США 15 травня оприлюднив доповідь про стан свободи віросповідання у майже 200 країнах та територіях по всьому світу за 2022 рік. У документі йдеться про те, що уряди багатьох країн світу продовжують переслідувати релігійні меншини.

«Уряди використовують закони про боротьбу з наверненням в іншу віру, богохульством, віровідступництвом, які забороняють акт залишення віри», – сказав, представляючи доповідь, держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, такі неурядові організації, як Кампанія на захист уйгурів та Уйгурський проєкт із прав людини, документують геноцид та злочини проти людяності щодо громади уйгурів-мусульман у китайському Сіньцзяні, повідомляє «Голос Америки».

«Сполучені Штати і надалі виступатимуть на захист свободи віросповідання в країнах, де ці права обмежуються як публічно, так і безпосередньо у взаємодії з представниками урядів. Ми продовжуватимемо працювати над захистом та просуванням свободи віросповідання у себе в країні, в тому числі через міжвідомчу групу, яку президент Байден створив у грудні для боротьби з релігійними забобонами та дискримінацією», – заявив держсекретар.

Також Ентоні Блінкен відзначив прогрес у розширенні свободи віросповідання в Бельгії, Бразилії, Канаді, ЄС та Центральноафриканській Республіці, вказав на досягнення громадянського суспільства та інших урядів по всьому світу у звільненні багатьох, хто був затриманий або увʼязнений за захист прав на сповідування своєї релігії чи переконань.