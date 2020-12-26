Завершився ремонт буксиру «Яни Капу», який побував у полоні Росії – Міноборони

Завершився ремонт рейдового буксира Військово-морських сил «Яни Капу», повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони «АрміяІнформ» 26 грудня. Ремонт здійснювало одне з українських судноремонтних підприємств.

«Під час докового ремонту на «Яни Капу» було проведено очищення, дефектування та заміна пошкоджених ділянок корпусу і палуби, з подальшим їх фарбуванням. Відновлено системи головного двигуна, зокрема здійснено ремонт газоходу, паливних насосів, клапанів пожежної системи та компресорів. Також важливо, що на буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень», – повідомляє інформаційний ресурс міністерства.

Загалом, за даними «АрміяІнформ», у 2020 році для потреб флоту відремонтували 12 бойових кораблів та катерів, а також дев’ять суден забезпечення.

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Росія захопила три кораблі ВМС України («Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу») і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

20 листопада 2019 року і захоплені кораблі повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму. У вересні 2020 року концерн «Укроборонпром» повідомив про завершення докового ремонту броньованого артилерійського катера «Бердянськ».