Поранений журналіст La Repubblica проігнорував попередження українських військових – влада

Журналіст італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно, поранений 26 квітня на околицях Херсона під час виконання журналістських обов’язків, проігнорував застереження українських військових. Про це 27 квітня заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальним пресофіцерам. А вже на місці проігнорував завчасні попередження українських військових про небезпеку та крики «Danger, sir!» Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й із бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів за умов бойових дій», – ідеться в повідомленні.

Офіс генерального прокурора повідомив 26 квітня, що внаслідок обстрілу російськими військами Антонівського мосту на Херсонщині загинув цивільний і зазнав поранення журналіст іноземного видання. Імʼя журналіста та видання, в якому він працює, не уточнюється. Пораненого в плече журналіста доправили до лікарні.

Італійське видання La Repubblica назвало імена загиблого і пораненого.

«Наш кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили сьогодні під засідку російських снайперів на околицях Херсона, що на півдні України. Бітік, на жаль, не дотягнув (до лікарні) і загинув, у нього залишилися дружина і син. Коррадо, який зазнав поранення в плече, перебуває в цивільній лікарні Херсона», – йдеться в повідомленні.