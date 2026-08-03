Reuters: ціна перевезення нафти з Росії до Індії морем зросла на 50%

Вартість морського перевезення російської нафти Urals із західних портів Росії до Індії зросла приблизно на 50% порівняно із серединою липня, повідомляє Reuters із посиланням на трейдерів. За їхніми словами, зростання ставок пов'язане із загальним подорожчанням морських перевезень, а також браком суден, готових заходити в російські порти через зростання ризиків атак безпілотників.

Попри це Росія розраховує збільшити експорт нафти із західних портів у серпні завдяки сталому попиту з боку азійських покупців. При цьому, зазначають співрозмовники Reuters, дефіцит доступного флоту може обмежити реалізацію цих планів.

За даними агентства, серія атак безпілотників на танкери в Чорному морі в липні призвела до тимчасового зупинення відвантаження нафти в порту Новоросійська і на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Посилення ризиків змусило багатьох судновласників відмовитися від заходів у Чорноморський регіон, що ускладнило пошук суден та призвело до затримок постачання.

За оцінками учасників ринку, вартість перевезення партії нафти обсягом близько 100 тисяч тонн на танкері класу Aframax із Приморська до Індії зросла приблизно до 13 мільйонів доларів проти 8–9 мільйонів доларів у середині липня.

Перевезення партії нафти обсягом близько 140 тисяч тонн із Новоросійська до Індії на танкері класу Suezmax, за словами трейдерів, подорожчало приблизно до 15 мільйонів доларів із 10 мільйонів доларів два тижні тому.