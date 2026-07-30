Через атаку дронів – термінал із експорту казахстанської нафти через РФ знову зупинив роботу

Головний термінал із експорту казахстанської нафти на Чорному морі 30 липня знову, вже втретє за місяць зупинив навантаження сирої нафти на танкери після атак безпілотників на два судна безпосередньо біля терміналу в російському порту Новоросійськ і поблизу нього, пише Reuters.

Міжнародний проєкт «Каспійський трубопровідний консорціум» (КТК), якому належить цей термінал і трубопровід, повідомив 30 липня про зупинення навантаження нафти у зв'язку з нічною атакою дрона на танкер NISSOS SIFNOS під прапором Маршалових островів, що «перебував під навантаженням нафти на виносному причальному пристрої КТК ВПУ-3». Також у КТК повідомили про атаку на танкер MARATHI під прапором острова Мен, який прямував для прийому нафти.

У КТК вказали на «неприпустимість силового впливу на об'єкти міжнародної енергетичної інфраструктури» та «ігнорування» відповідних закликів керівництва Казахстану та «інших іноземних акціонерів, зокрема через Держдепартамент США».

Міністерство енергетики Казахстану підтвердило факт ударів, але не назвало Україну винуватцем події. Підрозділи ЗСУ, які відповідають за застосування безпілотників, повідомили, що за ніч завдали ударів по чотирьох російських танкерах у Чорному та Азовському морях, але не уточнили конкретні місця атак, зазначає Reuters.

У пості в Telegram, який 30 липня опублікував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»), ідеться про ще чотирм уражених танкерм у межах військової кампанії проти суден російського «тіньового флоту». Загалом, за словами Бровді, ЗСУ атакували від 6 липня 205 танкерів.

Днем раніше про транспортування через КТК говорили міністр закордонних справ Казахстану Єрмек Кошербаєв та держсекретар США Марко Рубіо. У повідомленні на сайті Держдепартаменту йдеться, що сторони обговорили важливість енергетичної безпеки, зокрема надійного та безперебійного експорту казахстанської нафти. «Держсекретар висловив вдячність за тверду підтримку Казахстаном мирних ініціатив президента Трампа», – наголошується у заяві.

До цього газета The Wall Street Journal писала, що адміністрація США попередила Україну про неприйнятність атак на танкери, які не належать Росії, у зв'язку зі зверненням голови корпорації Chevron, інтереси якої, у тому числі в Казахстані, зачепили нещодавні українські удари.

КТК поєднує нафтові родовища заходу Казахстану та російські на шельфі Каспію з морським терміналом у Новоросійську на Чорному морі. Система є основним експортним маршрутом для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% обсягів, що прокачуються трубопроводом із Казахстану.



