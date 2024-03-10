У квітні постраждалі від агресії РФ зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків – Мін’юст

У квітні 2024 року постраждалі від агресії РФ проти України зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків, розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, у квітні реєстр буде відкрито для заяв, «які стосуватимуться збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, які втратили житло в результаті російської агресії».

«Ми розпочали з цієї категорії, оскільки стосовно неї багато чого зроблено в Україні. Через застосунок «Дія» теж можна подати заявку й отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Цю базу на нашій українській системі вже сформовано, і її можна буде легко передати до міжнародного реєстру», – заявила вона.

Як зазначила заступниця міністра, для українців буде створено інструкцію, як подавати заяву. Заява подаватиметься у вигляді заповнення спеціальної форми, в якій потрібно буде лише відповідати «так» чи «ні» на запропоновані твердження.

Також постраждалим від війни українцям потрібно буде завантажити відповідні докази. Мова про експертизи, свідчення, протоколи поліції, матеріали кримінальної справи, каже заступниця міністра юстиції.

«Будь-які підтверджувальні документи», – пояснила Мудра.

У відомстві очікують, що в рамках цього першого етапу до міжнародного реєстру надійдуть сотні тисяч звернень, оскільки в українському реєстрі вже зафіксовано близько 500 тисяч заяв на компенсацію.

У червні виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, призначили радника Офісу Президента України, партнера юридичної фірми «Астерс», члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

Про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, оголосили у травні 2023 року. На той момент понад 40 країн та ЄС приєдналися або висловили намір приєднатися до угоди про Реєстр збитків.

Раніше стало відомо, що потреби на відбудову України складають вже майже 486 мільярдів доларів. Такі результати третьої оцінки збитків і потреб (RDNA3), яку український уряд провів спільно зі Світовим банком.

RDNA3 – це оцінка збитків і потреб на відновлення України, над якою спільно працюють уряд, Світовий банк, Єврокомісія, ООН та інші партнери. Вона включає завдання від Багатосторонньої координаційної платформи донорів, а також інвестиційні пріоритети уряду України щодо відновлення країни.