Валентина Резніченка позбавили депутатства в Дніпропетровській облраді

Колишнього голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка звільнили від депутатства в обласній раді на підставі його заяви. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії 3 лютого.

Рішення підтримали 92 депутати, один був «проти», четверо утрималися.

Валентин Резніченко був обраний до Дніпропетровської обласної ради за списками від партії «Пропозиція».

24 січня Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

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Валентин Резніченко очолював Дніпропетровську ОВА двічі: 2015-2019 року – за президентства Петра Порошенка та з грудня 2020 по січень 2022 року – за президентства Володимира Зеленського.

Раніше журналісти «Схем» (Радіо Свобода) і «Української правди» опублікували розслідування про зв’язок між тодішнім головою Дніпропетровської ОВА Резніченком і компанією, на яку ДОВА з березня спрямувала півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)».

Після цього у Дніпрі правоохоронці провели серію обшуків у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом», серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він не коментував обшуків та розпочатого правоохоронцями розслідування.