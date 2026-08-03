У РФ до переліку «терористів та екстремістів» внесли 14-річного хлопця

Росфінмоніторинг вніс до списку «терористів та екстремістів» Віктора Калініна із Санкт-Петербурга. Три місяці тому йому виповнилося 14 років. Про це 3 серпня повідомив телеграм-канал, який відстежує оновлення списку.

Очевидно, йдеться про підлітка, якого на початку липня затримали за підпал релейної шафи на залізниці.

Правозахисний проєкт «Перший відділ» прокоментував додавання Віктора Калініна до переліку Росфінмоніторингу так: «Неповнолітні – категорія в реєстрі «терористів та екстремістів», яка найшвидше зростає. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка підлітків серед нових фігурантів реєстру Росфінмоніторингу зросла більш ніж у вісім разів. Кожний дванадцятий у списку тепер є неповнолітнім, а практика переслідувань опустилася до нижньої межі кримінальної відповідальності – 14 років».

До початку літа 2026 року в переліку Росфінмоніторингу перебувала понад 21 тисяча людей. Серед них 20 були підлітками віком 14 років, повідомляв «Перший відділ». 14-річних стали вносити до списку не пізніше 2024 року.