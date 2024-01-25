У РФ подружжя заарештували за листівки українською мовою

У Ленінградській області РФ Гатчинський міський суд заарештував до 29 лютого подружню пару, художницю Анастасію Дюдяєву та ювеліра Олександра Доценка, за звинуваченням у закликах до тероризму. За даними правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», подружжя затримали 24 січня, провівши у них у квартирі обшук, після чого їх відвезли на допит в управління ФСБ.

За версією спецслужби, Дюдяєва виготовила листівки українською мовою, на яких серед іншого був напис «Путіна на шибеницю», а потім розклала їх у магазині «Лента». Про роль її чоловіка не повідомляється.

У листопаді 2023 року суд у Санкт-Петербурзі засудив до семи років колонії художницю Сашу Скочиленко – за те, що вона на місці цінників у продуктовому магазині розмістила стікери з інформацією про воєнні злочини РФ на території України. Скочиленко визнали винною в поширенні фейків про російську армію. Художниця визнала факт поширення стікерів, проте заявила, що інформація на них не є хибною, а тому вона не вважає себе винною.