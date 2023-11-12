РФ блокуватиме засоби обходу блокування в інтернеті, які «несуть загрозу безпеці»

Міністерство цифрового розвитку, звʼязку і масових комунікацій Росії пояснило, які саме послуги VPN воно має намір блокувати. На думку відомства, під блокування мають потрапляти лише програми, які «несуть загрозу безпеці функціонування інтернету». Які саме сервіси та протоколи можуть потрапити до списку заборонених, у відомстві не уточнили, але заявили, що ступінь небезпеки визначатиме експертна комісія, повідомляє 12 листопада Reuters.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Антон Ткачов звернувся до уряду РФ, висловивши стурбованість позицією, «згідно з якою ми просто констатуємо, що блокуватимуться всі сервіси VPN, які не виконують російське законодавство, а потім по суті блокуємо все», повідомляє російське державне агентство «РИА Новости».

Ткачов уточнив, що сервіси VPN можуть бути потрібні для роботи побутової техніки, у тому числі китайського виробництва, і їхнє тотальне блокування може «фактично підтримувати санкційний тиск на росіян».

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Росії заблокували понад мільйон сайтів, у тому числі соціальні мережі фейсбук, інстаграм і твітер, а також сайти незалежних ЗМІ, включно з Радіо Свобода та його проєктами. Для обходу блокувань росіяни та жителі окупованих територій України, приміром, Криму, використовують анонімізатори VPN. Попит на них різко зріс після початку повномасштабної війни. Наразі більше, ніж у Росії, VPN використовується лише у Китаї.

Російська влада регулярно блокує VPN-сервіси.