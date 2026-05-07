У Росії зріс попит на готівку через вимкнення інтернету – Центробанк

Банк Росії зафіксував зростання попиту на готівку в березні-квітні і пов’язує це з перебоями з мобільним інтернетом, ідеться в оприлюдненому 7 травня російським регулятором резюме обговорення ключової ставки.

«Учасники зазначили, що це могло бути пов’язане, зокрема, з адаптацією до податкових змін, а також з тимчасовими перебоями з інтернетом і прагненням населення мати запас коштів оплати, який не залежить від роботи цифрової інфраструктури», – йдеться в публікації Центробанку.

У зв’язку з вимкненням мобільного інтернету в містах Росії не працюють термінали безготівкової оплати, неможливо замовити таксі та доставку (оскільки вони працюють через застосунки), не працюють мобільні картки та gps-пристрої.

Також державне російське агентство ТАСС інформувало про рекордний попит на паперові мапи. У пресслужбі видавництва «АСТ нонфікшн» агентству розповіли, що «на тлі новин про обмеження інтернету» попит на атласи та мапи автомобільних доріг зріс на 55% (за який термін, не повідомляється).

Нова хвиля вимкнень мобільного інтернету була пов’язана в Москві, Петербурзі та інших російських містах із підготовкою святкування 9 травня. Влада вже попередила, що в Москві 9 травня буде повністю вимкнений мобільний інтернет і не надсилатимуться SMS-повідомлення.