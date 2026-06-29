РФ: у Слов’янську-на-Кубані другу добу триває пожежа на НПЗ після українського удару

НПЗ «Слов’янський» у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю Росії горить другу добу після українського удару.

Супутниковий знімок показує дим, що розтягнувся на десятки кілометрів і накрив все місто, вказує Російська служба Радіо Свобода. Раніше місцева влада повідомила про одного загиблого і шістьох поранених внаслідок удару по нафтопереробному заводу.

Жителі міста повідомляють про перебої з електро- і водопостачанням, а також про ажіотажний попит на продукти в магазинах.

Площа пожежі сягає близько 20 тисяч квадратних метрів.

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«Слов’янськ-ЕКО» (Слов’янський НПЗ) – один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії. Підприємство здатне переробляти близько чотирьох-п’яти мільйонів тонн нафти на рік. На долю заводу припадає приблизно 9% всієї переробки нафти у Південному федеральному окрузі Росії.

Крім того, підприємство є одним із великих експортерів нафтопродуктів, постачаючи продукцію через порти Чорного моря.

Раніше губернатор Краснодарського краю Росії підтвердив загоряння на території місцевого НПЗ внаслідок атаки дронів вночі проти 28 червня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».