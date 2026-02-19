У російській лікарні помер активіст Доценко, засуджений через листівки «Путіняку на гілляку»

Художник-ювелір Олександр Доценко із міста Гатчина Ленінградської області РФ, засуджений у справі про заклики до тероризму, помер 19 лютого в лікарні в Петербурзі після інфаркту, повідомила його група підтримки. Доценку було 65 років.

Активіста госпіталізували з інфарктом 12 лютого. Через кілька днів йому погіршало, лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Олександра Доценка та його дружину Анастасію Дюдяєву у 2024 році засудили до трьох і трьох з половиною років ув’язнення відповідно в колонії-поселенні. Справу проти них порушили через проукраїнські листівки в супермаркеті «Лента». На одній із них була фраза «Путіняку на гіляку». Доценко та Дюдяєва провину не визнали.



