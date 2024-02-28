У РФ заборонили рекламу в «іноагентів». Популярний Youtube-канал одразу заявив про припинення роботи

Популярний у мережі Youtube проєкт «Скажи Гордеевой» (понад 1,6 мільйона підписників), який містить інтервʼю російськомовних діячів на політичні та інші суспільно значущі теми, зупиняє свою роботу. Про це 28 лютого повідомила його авторка, журналістка Катерина Гордєєва.

За її словами, рішення ухвалене через заборону на рекламу у так званих «іноагентів», яке Державна дума РФ схвалила зранку 28 лютого. Згідно з документом, організаціям буде заборонено рекламувати всіх, хто визнаний російською владою іноземними агентами, а також рекламуватися самим на їхніх ресурсах.

За порушення заборони загрожує штраф до 50 тисяч рублів (15 тисяч гривень) для фізичних осіб та до 500 тисяч (150 тисяч гривень) – для юридичних осіб. Тепер великі рекламні агенції планують включати до договорів пункт, який дозволить розірвати контракт в односторонньому порядку, якщо майданчик для реклами оголосять «іноагентом».

Гордєєва написала, що і до ухвалення закону рекламодавців проєкту залякували анонімні особи. «Але тепер реклама у нас – злочин», – відзначила журналістка.

Судячи з її повідомлення, «Скажи Гордеевой» випустить ще кілька інтервʼю, які вже зняті або знімаються зараз. «Нам дуже непросто говорити вам, нашим глядачам, що ми – все. Звичайно, ми шукатимемо вихід», – резюмувала журналістка.

Російська влада оголосила Гордєєву іноземним агентом у вересні 2022 року. За словами журналістки, проєкт існував завдяки рекламним інтеграціям.