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У РФ оголосили «іноагентом» компанію карикатуриста, який співпрацює з Радіо Свобода

Російський карикатурист Сергій Йолкін
Російський карикатурист Сергій Йолкін

Міністерство юстиції Росії 9 лютого внесло до списку так званих іноземних агентів товариство з обмеженою відповідальністю «Ёлкин картон». Ця юридична особа належить художнику-карикатуристу Сергію Йолкіну. Сам він був внесений до реєстру іноагентів у квітні 2022 року.

Йолкін займається політичною карикатурою з 1999 року, є одним із найвідоміших російських художників цього жанру та володарем нагород багатьох російських та міжнародних конкурсів. Його роботи публікувалися у багатьох виданнях, серед яких «Ведомости», The Moscow Times, Deutsche Welle. Багато років Йолкін співпрацює і з Радіо Свобода.

Невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні Йолкін залишив Росію.

Карикатура російського художника Сергія Йолкіна
Карикатура російського художника Сергія Йолкіна

За російськими законами особа, внесена до списку іноагентів, зобовʼязана зареєструвати юридичну особу для звітності про свою фінансову діяльність. Ці підприємства як повʼязані з іноагентами також заносяться до реєстру.

Законодавство про іноагентів у Росії зʼявилося у 2012 році. Закон дозволив міністерству юстиції визнавати некомерційні організації іноземними агентами, якщо вони отримують фінансування з-за кордону та ведуть політичну діяльність. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, що працюють у галузі освіти, культури, охорони здоровʼя, екології, захисту прав людини.

Згодом зʼявилася можливість визнавати агентами ЗМІ та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але перебуває під іноземним впливом. Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.

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