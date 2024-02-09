У РФ оголосили «іноагентом» компанію карикатуриста, який співпрацює з Радіо Свобода

Міністерство юстиції Росії 9 лютого внесло до списку так званих іноземних агентів товариство з обмеженою відповідальністю «Ёлкин картон». Ця юридична особа належить художнику-карикатуристу Сергію Йолкіну. Сам він був внесений до реєстру іноагентів у квітні 2022 року.

Йолкін займається політичною карикатурою з 1999 року, є одним із найвідоміших російських художників цього жанру та володарем нагород багатьох російських та міжнародних конкурсів. Його роботи публікувалися у багатьох виданнях, серед яких «Ведомости», The Moscow Times, Deutsche Welle. Багато років Йолкін співпрацює і з Радіо Свобода.

Невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні Йолкін залишив Росію.

За російськими законами особа, внесена до списку іноагентів, зобовʼязана зареєструвати юридичну особу для звітності про свою фінансову діяльність. Ці підприємства як повʼязані з іноагентами також заносяться до реєстру.

Законодавство про іноагентів у Росії зʼявилося у 2012 році. Закон дозволив міністерству юстиції визнавати некомерційні організації іноземними агентами, якщо вони отримують фінансування з-за кордону та ведуть політичну діяльність. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, що працюють у галузі освіти, культури, охорони здоровʼя, екології, захисту прав людини.

Згодом зʼявилася можливість визнавати агентами ЗМІ та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але перебуває під іноземним впливом. Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.