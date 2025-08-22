У Росії учаснику війни проти Україні дали довічний термін за зґвалтування та вбивство восьмирічної дівчинки

Суд у російському Ростові-на-Дону засудив учасника війни проти України Руслана Шингірея до довічного ув’язнення у справі про зґвалтування та вбивство восьмирічної дівчинки у станиці Ольгинській у 2024 році, повідомляє 161. ru.

Другокласниця зникла в травні 2024 року, її тіло знайшли в лісосмузі неподалік. За версією слідства, Шингірей запропонував підвезти дівчинку, але вивіз у безлюдне місце та вбив.

Шингірей уклав контракт із армією РФ і в 2022 році брав участь у вторгненні в Україну. Згодом, за словами його знайомих, він дезертирував.

Майже втричі за останні 10 років побільшало військових, засуджених за кримінальні злочини, скоєні в Росії. Про це свідчать дані судового департаменту Верховного суду за 2024 рік.

За останні 10 років майже вчетверо зросла кількість засуджених військових за статтями щодо статевої недоторканності – у 2024 році за ними оголосили вироки щодо 102 військових. За зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру (ст. 131 та 132) засудили 58 військових. Ще щодо 44 військових оголосили вироки за статтями про дії сексуального характеру, зокрема щодо неповнолітніх.