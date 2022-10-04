ЗСУ повідомили, що РФ за добу в Україні втратила близько 370 вояків

Росія за останню добу втратила 370 військових у війні проти України, найбільше – на Краматорському та Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 4 жовтня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 60 800 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

танків ‒ 2424 (44 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5018 (+27)

артилерійських систем – 1407 (+2)

РСЗВ – 340 (+2)

засобів ППО ‒ 177 (+1)

літаків – 266 (+1)

гелікоптерів – 228

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2)

крилатих ракет ‒ 246

кораблів /катерів ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12)

спеціальної техніки ‒ 131.

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.