ЗСУ повідомили, що РФ за добу в Україні втратила близько 370 вояків

Росія за останню добу втратила 370 військових у війні проти України, найбільше – на Краматорському та Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 4 жовтня.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 60 800 своїх військових, йдеться в повідомленні.
Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:
- танків ‒ 2424 (44 за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5018 (+27)
- артилерійських систем – 1407 (+2)
- РСЗВ – 340 (+2)
- засобів ППО ‒ 177 (+1)
- літаків – 266 (+1)
- гелікоптерів – 228
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2)
- крилатих ракет ‒ 246
- кораблів /катерів ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12)
- спеціальної техніки ‒ 131.
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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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