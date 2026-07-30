Росія продовжила заборону на експорт бензину

Уряд Росії запровадив нову заборону на експорт бензину, дизельного пального, суднового пального та газойлів – вона діятиме з 1 серпня 2026-го до 31 січня 2027 року.

«Рішення ухвалене з метою підтримки стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку», – йдеться в повідомленні.

З 1 вересня обмеження будуть зняті з дизельного та суднового пального, а також газойлі, що вивозяться виробниками.

На початку квітня уряд Росії запровадив заборону на експорт бензину – він діє до 31 липня. Стверджувалося, що це рішення ухвалене з метою запобігти дефіциту в період високого попиту. Пізніше влада також запровадила заборону на експорт авіаційного гасу та дизельного пального.

Паливна криза в Росії розпочалася в червні на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах та іншій нафтовій інфраструктурі. Дефіцит пального та черги на АЗС спостерігаються майже у всіх російських регіонах та на окупованих українських територіях. У більшості регіонів запроваджені обмеження на вільний продаж бензину.