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Rheinmetall до кінця серпня розпочне ремонтувати танки в Україні – DW

Одне з підприємств концерну Rheinmetall, фото ілюстративне

Німецький концерн Rheinmetall найближчими днями розпочне ремонтувати танки в Україні, пише DW.

Голова правління концерну Армін Папперґер в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявив, що обслуговувати танки на території України Rheinmetall розпочне ще до кінця серпня. За словами Папперґера, зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців із України, ще 12 приїдуть згодом.

Rheinmetall – один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Зокрема він виробляє танкові башти, які стоять на Leopard 2, переданих Україні.

Наприкінці липня центр із ремонту та обслуговування танків, переданих союзниками Україні, відкрився на півдні Польщі.

Керівник Rheinmetall також підтвердив намір найближчим часом розпочати в Україні виробництво танків, зазначивши, що на території країни «вистачає добре оснащених танкових заводів із радянських часів».

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