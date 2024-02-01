Рідні військовополонених у Львові зібралися на розколяду, щоб нагадати про тих, хто в полоні Росії

У Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку 1 лютого кілька десятків рідних українських військовополонених ‒ захисників Маріуполя ‒ зібрались на розколяду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Це дійство на завершення різдвяних свят, коли проводжають Різдво колядою. Колядували учасники фольклорного колективу разом з родичами військовополонених, які вкотре нагадали, що у російському полоні перебувають їхні рідні, про яких вони не мають жодної звістки, не знають, де вони сьогодні і в якому фізичному та моральному стані.

«Ми вчергове вийшли на акцію, щоб нагадати про тих, хто досі в полоні. У переддень Стрітення ми прощаємося з колядою. До нас долучились пластуни, які співали. Більшість тих, хто в полоні, були у «Пласті». Наша організація налічує понад 50 родин, а більше 2 тисяч українських військових надалі перебувають у полоні», ‒ каже Ірина Новосядло, яка дочекалася повернення сина з полону.

Учасники акції тримали у руках плакати з написами «Не мовчи. Полон вбиває», «20 місяців полону, пекла, катувань, голоду, надії», «Свободу захисникам Маріуполя».

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«Мій син у полоні знаходиться з травня 2022 року. Він захищав свою країну і рідне місто Маріуполь з першого дня. Востаннє я з ним спілкувався, коли він виходив з «Азовсталі». Що з ним, де він, в якому стані – я нічого не знаю. Побратими бачили його в Донецьку. Не можу ні лист надіслати, ні посилку йому. Закликаємо всіх, щоб допомогли. Росія не відпускає їх. А я переїхав у Львів з Маріуполя з невісткою і онуком. Моя дружина загинула від російських обстрілів і похована у Маріуполі. Я теж був поранений. Ми чекаємо на повернення сина», ‒ говорить Олександр, батько військовополоненого.

Організували акцію родини захисників Маріуполя.

31 січня між Україною і Росією відбувся обмін полоненими, в ході якого додому повернули 207 українців. За словами президента Зеленського, половина звільнених полонених брала участь в обороні Маріуполя. Загалом в ході обмінів, за його даними, звільнили 3 035 полонених.

Командир бригади спеціального призначення «Азов» Денис Прокопенко вказав на те, що понад 900 «азовців», які обороняли Маріуполь, лишаються в полоні, і військові цієї бригади майже не потрапляють у списки на обмін.