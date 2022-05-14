Родичі захисників «Азовсталі» просять Китай про допомогу

Родичі захисників «Азовсталі», що в Маріуполі Донецької області, де українські військові понад два місяці продовжують тримати оборону, попри оточення військами РФ, 14 травня закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових.

«На сьогодні в світі після всіх перемовин є ще одна людина, якій Путіну важко буде відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний ухвалювати нелегкі рішення в ім’я блага, в ім’я цінностей, адже стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного президента Китаю Сі Цзіньпіня проявити велику любов, велику турботу про світові цінності і велику східну мудрість – долучитися до порятунку захисників Маріуполя», – зачитала звернення дружина одного з захисників.

Рідні, за її словами, вірять, що Китай не залишиться осторонь і не мовчатиме.

«Просимо Китай втрутитися та стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців із Маріуполя, із «Азовсталі». Час іде на дні, хвилини, секунди. В пеклі наші воїни вже побували, дайте їм нагоду побачити сонце», – додав батько іншого воїна, що нині перебуває на «Азовсталі».

Рідні просять провести процедуру екстракції і вивезти захисників Маріуполя, поранених бійців та тіла загиблих воїнів у третю країну, де вони будуть перебувати до кінця війни. Такою країною, за їхніми словами, може бути Туреччина, і її президент згодний на екстракцію до його країни.

Родичі захисників «Азовсталі» наголосили, що зверталися до лідерів багатьох країн, і Китай, мабуть, єдина країна, до якої ще не звертались.

Як повідомила «Суспільному» 14 травня віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Україна наразі веде переговори про евакуацію 60 людей з території «Азовсталі»: «Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб».

Раніше вона наголошувала, що «переговори дуже складні».

Верещук вказала, що завод захищають, окрім бійців полку «Азов», також військові Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, територіальної оборони, прикордонники та поліцейські.

Напередодні у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський теж заявив, що Київ не припиняє спроб врятувати усіх з «Азовсталі». 7 травня глава держави повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

Пізніше Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») ще 20 квітня закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.