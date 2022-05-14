Україна веде переговори про евакуацію 60 людей з «Азовсталі» – Верещук

Україна наразі веде переговори про евакуацію 60 людей з території «Азовсталі» в Маріуполі Донецької області, де українські військові понад два місяці продовжують тримати оборону, попри оточення військами РФ. Цю інформацію 14 травня «Суспільному» підтвердила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб», – повідомила Верещук.

Раніше Верещук повідомляла про переговори щодо евакуації з території «Азовсталі» лише 38 тяжкопоранених військовослужбовців. 13 травня вона наголошувала, що «переговори дуже складні».

Верещук вказала, що завод захищають, окрім бійців полку «Азов», також військові Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, територіальної оборони, прикордонники та поліцейські.

Напередодні у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський теж заявив, що Київ не припиняє спроб врятувати усіх з «Азовсталі». 7 травня глава держави повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

Пізніше Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.