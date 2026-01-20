На Рівненщині через атаку РФ було знеструмлено понад 10 тисяч споживачів, світло людям вже повернули – ОВА

У Рівненській області через ранковий російський обстріл та пошкодження критичної інфраструктури знеструмлено понад 10 тисяч абонентів, розповів голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

Також за даними місцевого чиновника, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

«За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали», – уточнив Коваль.

Згодом він уточнив, що всі споживачі, які залишилися без світла внаслідок ранкової атаки РФ, вже заживлені.

Російські війська вночі завдали масованого удару по Україні. Як повідомила місцева влада, у Києві через російську атаку постраждала людина, на лівому березі є перебої зі світлом та водопостачанням. Після чергової атаки РФ у Києві без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

На Вінниччині через нічну російську атаку є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також про пошкодження енергообʼєкта повідомляла місцева влада Одещини. На Полтавщині заявили про удар по промисловому об’єкту.

Водночас президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна напередодні отримала від партнерів ракети для систем протиповітряної оборони, вони суттєво допомогли відбити російську масовану атаку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.