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Після Житомирщини у сусідній Рівненській області повідомили про підрив на міні

Напередодні поліція повідомила про підрив автівки на півночі сусідньої Житомирщини. Фото ілюстративне

На Рівненщині у лісі неподалік селища Зарічне. яке розташоване поблизу кордону з Білоруссю, на міні підірвався причіп трактора, водій та пасажир не постраждали, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знака мінного поля. А винуватців було затримано після спроби втечі», – написав Коваль у телеграмі, додавши, що на Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси.

Напередодні поліція повідомила про підрив автівки на півночі сусідньої Житомирщини. Авто зупинилося на узбіччі, де підірвалося, попередньо, на міні. У результаті загинуло подружжя, сиротами залишились 8 дітей.

У поліції нагадали, що на час воєнного стану у північних районах Житомирщини діють режимні обмеження, зокрема заборонено: пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів; пересування та перебування у лісах та лісосмугах; перевезення в транспортних засобах зброї без відповідних дозволів; полювання та рибальство в межах прикордонної смуги.

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