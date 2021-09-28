У Румунії зафіксували рекордну захворюваність на COVID-19

Число нових випадків захворювання на COVID-19 у Румунії упродовж минулої доби сягнуло 11 049, повідомила влада країни 28 вересня.

Всього з початку пандемії в Румунії зареєстровано 1 210 810 випадків. За останні 24 години померли 208 людей, загальна кількість смертей від COVID-19 зросла до 36658.

У Румунії, в якій живе близько 19,5 мільйона людей, вакцинована лише трохи більш як третина дорослого населення, такі показники фіксуються на тлі недовіри до державних установ та кампанії дезінформації щодо COVID-19.

Близько 40% медичного персоналу досі не отримали щеплення, і уряд розглядає можливість запровадження для цієї категорії обов’язкового цифрового COVID-паспорта. Столиця Бухарест та інші міста готуються до запровадження нових обмежень.