У Росії в неробочий тиждень зафіксували максимум заражень COVID-19

У Росії за останній тиждень, який був оголошений неробочим через поширення COVID-19, виявили максимальну кількість випадків зараження коронавірусною хворобою від початку пандемії. За даними оперативного штабу, йдеться про більш ніж 281 тисячу нових випадків. Кількість тих, хто зараз проходить лікування, також зросла і досягла майже мільйона.

За останню добу в Росії виявлено трохи менше інфікованих, ніж за попередні дні – понад 39 тисяч. Кількість померлих, за офіційними даними, знову перевищила 1100, проте не стала максимальною за час пандемії. У ці дані російська влада включає і анексований Крим.

У Москві вперше майже за місяць виявлено менше ніж п’ять тисяч хворих на добу. А в Підмосков’ї навпаки досягнуто максимального показника.

7 листопада – останній день загальноросійського режиму неробочих днів, який діяв із 30 жовтня. Йдеться фактично про локдаун – було скасовано більшість масових заходів, закрито державні установи, кафе і ресторани працювали лише на виніс, школярів відправили на канікули.

У низці регіонів, включаючи Москву, локдаун почався на кілька днів раніше.

У більшості регіонів Росії, в тому числі в Москві, режим неробочих днів не продовжуватимуть. Збережеться низка обмежень, запроваджених раніше, у тому числі в деяких регіонах: використання QR-кодів з інформацією про щеплення або проходження тестів для участі в масових заходах або відвідування громадських місць.

Різке зростання захворюваності COVID-19 у Росії почалося у вересні. Зростання відзначили й у багатьох інших країнах, однак у Росії, на відміну від них, суттєво зростає і кількість померлих, що може бути пов’язане з низьким порівняно з більшістю країн Заходу рівнем вакцинації.

За офіційними даними, померли від COVID-19 у Росії близько 250 тисяч людей. Росстат наводить більші цифри з огляду на всіх померлих, у яких було виявлено коронавірус.

Так звана надмірна смертність за часів пандемії в Росії, за оцінками демографів, вже наближається до мільйона.