Росія може створити діпфейк з Зеленським про капітуляцію України – Центр стратегічних комунікацій

Росія може створити та поширити діпфейк, у якому президент Володимир Зеленський оголосить про капітуляцію України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже неможливо відрізнити від реальних. Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме!» – повідомляють вони.

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«Діпфейк» – це не просто підроблене відео, а відеоролик, що було створено, підживлюючи комп’ютерний алгоритм величезною кількістю зображень. Це – керований штучним інтелектом механізм заміщення обличчя людини на відео обличчям іншої людини шляхом машинного навчання.

У США прогнозують, що цей високотехнологічний спосіб – «вкладати слова в чиїсь уста» – буде наступною зброєю в умовах дезінформаційних воєн.