СБУ заявляє, що викрила російську «ботоферму війни»

Служба безпеки України повідомила, що заблокувала сім тисяч ботів із Російської Федерації, які поширювали неправдиву інформацію про бойові дії.

Згідно із заявою спецслужби, основними майданчиками для поширення дезінформації були Telegram, WhatsApp і Viber.

«Частину із викритих номерів вимкнено, інші – наразі на стадії блокування», – зазначила СБУ.

У службі також додали, що у зв'язку з цим відкрили кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: терористичний акт, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян і пропаганда війни.

СБУ також оприлюднила частину із встановлених номерів для запобігання поширення дезінформації.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.