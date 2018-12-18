Росія: дослідник Сандармоху зустріне Новий рік під арештом

У Росії, в міському суді Петрозаводська 18 грудня почався розгляд по суті кримінальної справи керівника Карельського відділення «Меморіалу» Юрія Дмитрієва, обвинуваченого в насильницьких діях сексуального характеру щодо своєї прийомної дочки.

Як заявив адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв, на сьогоднішньому засіданні, яке пройшло в закритому режимі, суд заслухав доводи обвинувачення, проте ніяких доказів провини історика представлено не було.

Дмитрієв провину не визнає, додав захисник.

Крім того, як зазначив адвокат, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну тримання Юрія Дмитрієва під вартою. Керівник Карельського відділення «Меморіалу» залишиться під арештом до 25 березня.

За словами Ануфрієва, своє клопотання представники прокуратури пояснили тим, що Дмитрієва звинувачують у тяжкому злочині, і він нібито може сховатися від правосуддя. Сторона захисту виступила проти задоволення цього клопотання.

Правозахисника Юрія Дмитрієва повторно затримали в Росії у кінці червня. Йому висунули звинувачення в сексуальному насильстві стосовно його неповнолітньої прийомної дочки і заарештували на два місяці. У центрі «Меморіал» вважають нову кримінальну справу проти Дмитрієва політичним переслідуванням.

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У 2016 році проти історика була порушена інша справа – за звинуваченням у розпусних діях відносно неповнолітньої прийомної дочки і виготовленні дитячої порнографії. У його комп'ютері виявили фотографії прийомної дочки, які слідчі назвали порнографічними. Сам Дмитрієв заявляв, що робив знімки, щоб відстежувати стан здоров'я дочки і звітувати перед органами опіки.

У квітні 2018 року суд першої інстанції виправдав Дмитрієва за основними статтями звинувачення, але це рішення оскаржила прокуратура. Пізніше Верховний суд Карелії скасував виправдальний вирок.