Росія: суд заарештував історика Дмитрієва

У Росії Петрозаводський міський суд заарештував історика й голову карельського правозахисного центру «Меморіал» Юрія Дмитрієва на два місяці за підозрою в насильницьких діях сексуального характеру, повідомив його адвокат Віктор Ануфрієв.

«Заарештували на два місяці, до 28 серпня, напевно, так виходить», – сказав Ануфрієв за результатами закритого судового засідання.

Голову карельського «Меморіалу», історика Юрія Дмитрієва затримали напередодні в Карелії, а 28 червня стало відомо про порушення нової кримінальної справи проти нього.

У правозахисному центрі «Меморіал» назвали нову кримінальну справу проти історика Юрія Дмитрієва політичним переслідуванням.

Докладніше про це: Історик, який відкрив імена жертв і катів Сандармоху, може повернутися у тюрму в Росії

Правоохоронні органи Росії раніше звинуватили Дмитрієва в розпусних діях щодо неповнолітньої прийомної дочки і виготовленні дитячої порнографії. У квітні суд першої інстанції виправдав історика за основними статтями звинувачення, але це рішення оскаржила прокуратура. Пізніше Верховний суд Карелії скасував виправдальний вирок. Новий розгляд справи почнеться в серпні.

У комп'ютері Дмитрієва в 2016 році виявили фотографії прийомної дочки, які слідчі назвали порнографічними. Прокуратура вимагала засудити його до дев'яти років колонії суворого режиму.

Сам історик заявляв, що він робив знімки тільки для того, щоб відстежувати стан здоров'я дочки і звітувати перед органами опіки. Правозахисний центр «Меморіал» назвав справу політично мотивованою.

Дмитрієва затримали 13 грудня 2016 року. До січня 2018 року правозахисник перебував у слідчому ізоляторі, потім його випустили під підписку про невиїзд.

Юрій Дмитрієв є упорядником, видавцем книг пам’яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років в Карелії. Експедиції під його керівництвом в кінці 1990-х років виявили місця масових поховань жертв політичних репресій в Сандармоху і Червоному Бору. Друзі та колеги історика пов’язують кримінальну справу проти нього з публікацією списків співробітників НКВС, які брали участь в Великому терорі.