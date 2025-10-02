Росія: дочку журналістки Славіної, яка вчинила самоспалення, затримали за покладання квітів до місця її загибелі

У російському Нижньому Новгороді 2 жовтня затримали Маргариту Мурахтаєву після покладання квітів до місця загибелі її матері, журналістки Ірини Славіної, яка вчинила самоспалення п’ять років тому, повідомляє правозахисний проєкт «ОВД-Инфо».

Мурахтаєву відвезли до відділу поліції «для надання пояснень», розповіла вона сама правозахисникам.

Раніше видання «В городе N» написало, що місце загибелі журналістки обгородили тимчасовими парканами і сигнальною стрічкою, а поряд поставили поліцейський автомобіль.

2 жовтня 2020 року журналістка Ірина Славіна підпалила себе перед будівлею МВС Росії. Перед цим вона опублікувала пост у фейсбуці зі словами: «У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію».

Незадовго до трагедії будинку у Славіної пройшов обшук у справі про участь у діяльності «небажаної» в Росії організації. Тоді до неї в квартиру о шостій ранку прийшли 12 осіб. Журналістка говорила, що співробітники силових структур під час обшуку шукали брошури, листівки, рахунки «Відкритої Росії», але нічого такого не знайшли, а забрали флешки, ноутбук її й дочки, комп’ютер, телефони і блокноти.

Незважаючи на спроби сім’ї довести факти порушення прав загиблої, правоохоронні органи визнали дії силових структур законними.

Після загибелі Славіної її дочка Маргарита Мурахтаєва отримала штраф за звинуваченням у «дискредитації армії» у 2022 році і втратила роботу, а син В’ячеслав Мурахтаєв добровільно вирушив на війну, залишивши вдома дружину і двох дітей, нагадує «Настоящее время».