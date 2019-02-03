У Росії перекинувся автобус із дітьми: сім людей загинули

Семеро людей загинули, 28 шпиталізовані внаслідок аварії автобуса 3 лютого в Калузькій області Росії.

Автобус віз дитячий ансамбль на танцювальний конкурс у Калугу. Серед загиблих четверо – діти. Всього в автобусі їхали 48 людей: 33 дітей і 15 дорослих.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Водія затримали, він дає свідчення.

У грудні Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила звіт, згідно з яким ДТП є найпоширенішою причиною смерті людей віком 5-29 років.