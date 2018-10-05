Росія й Індія уклали контракт на поставку комплексів С-400

Росія й Індія уклали контракт на поставку п'яти зенітно-ракетних комплекс С-400. Контракт вартістю понад 5 мільярдів доларів уклали під час візиту в Делі президента Росії Володимира Путіна.

Продаж комплексів протиракетної оборони С-400 раніше викликав занепокоєння у Вашингтоні, який прагне розвивати оборонні відносини з Індією для протистояння зростанню військової присутності Китаю в Азії, а також має на меті, щоб Індія зменшила свою залежність від російських технологій. Пентагон попереджав Індію, що купівля С-400 суперечитиме санкціям США проти російського військово-промислового комплексу, що набрали чинності цього року.

Індія просила Вашингтон зробити виняток із режиму санкцій для придбання систем С-400. Конгрес ухвалив цього року закон, який дозволяє президенту відмовитися від застосування санкцій для країн, що розвивають оборонні відносини зі США. Американські законодавці заявляли, що під час ухвалення закону мали на увазі саме Індію. Але один із високопосадовців Пентагону попереджав Делі у вересні, що немає жодної гарантії, що механізм звільнення від санкцій буде застосований цього разу.

У вересні Сполучені Штати запровадили санкції проти Міністерства оборони Китаю за покупку 10 російських винищувачів Су-35 і зенітно-ракетних комплексів С-400. Китай став першою країною, до якої США застосували обмеження за співпрацю з Росією.

Про бажання придбати комплекс С-400 також заявляла Туреччина. Державний департамент США намагається переконати свого союзника по НАТО відмовитися від подібного контракту.

Індія і Росія протягом десятиліть мали тісні відносини, Москва залишається найбільшим постачальником зброї для Делі.