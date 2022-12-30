ВМС: Росія тримає в Чорному морі 8 «Калібрів»

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 30 грудня перебувають 10 російських кораблів, із них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом вісім ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши в тому числі ракети «Калібр» зі кораблів у Чорному морі.

Перед ударом оперативне командування «Південь» повідомляло, що в Чорному морі чергують два російських ракетоносії з готовими до пуску 20 «Калібрами». Після удару, 29 грудня, за даними ВМС, у Чорному морі чергували три російські носії «Калібрів» без ракет.

Всього, за даними Повітряних сил, російські війська застосували 29 грудня проти України 70 ракет, 58 – українські сили збили.