У Чорному морі чергують вісім кораблів РФ, зокрема носії «Калібрів» – ВМС

У Чорному морі на 08:00 30 грудня на чергуванні перебувають вісім російських кораблів, серед яких – три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – три ворожі кораблі, серед яких – два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

26 грудня після удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, внаслідок якого, за даними української сторони, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», російських кораблів на чергуванні в Чорному й Азовському морях не було. Згодом Москва почала виводити кораблі в море. Вранці 28 грудня в Чорному морі вже було шість російських кораблів, проте серед них носіїв крилатих ракет «Калібр» не було.

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

У Міноборони Росії заявили, що корабель «Новочеркаськ» був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. За даними британської розвідки, корабель «Новочеркаськ» був повністю знищений.