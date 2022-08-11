У Росії горіла казарма московської протиракетної оборони

У Росії в підмосковному Довгопрудному вночі 11 серпня спалахнула будівля на території військової частини на вулиці Східна. Згідно з відкритими даними, там розміщена дивізія, що входить до системи московської протиракетної оборони.

Площа пожежі перевищувала 1,2 тисячі квадратних метрів, передає російське державне агентство новин ТАСС.

За даними видання Baza, спалахнула дерев’яна казарма, в якій живуть, зокрема, солдати строкової служби. У той же час із фотографій, зроблених у 2019 році, можна зробити висновок, що будівля не використовувалася за призначенням. За повідомленнями, у пожежі ніхто не постраждав. Причини пожежі не повідомляють.

Згідно з відкритими даними, військова частина, в якій сталася пожежа, належить 4-ій дивізії ППО, що входить до 1-ої армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення. На її озброєнні стоять ракетні комплекси С-400 та С-300 різних модифікацій. Біля військового містечка раніше розміщувалася станція радіолокації ближнього виявлення «А-100Б».