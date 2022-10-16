ОК «Південь»: Росія вдвічі зменшила чисельність корабельного угруповання в Чорному морі

У Чорному морі чисельність корабельного угруповання Росії зменшилася вдвічі, повідомило оперативне командування «Південь».

«Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі зменшилась удвічі та становить шість кораблів, які не змінюючи району укриваються за мисом Тарханкут уздовж узбережжя Криму. Напоготові – два носії крилатих ракет із сумарним залпом до 10 «Калібрів» та один ворожий великий десантний корабель», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» також заявили, що в Чорноморській операційній зоні основні зусилля російських військ «зосереджені на підтриманні сприятливого оперативного режиму і контролі цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря».

Напередодні в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що в Чорному морі поблизу узбережжя окупованого Криму маневрували 11 бойових кораблів російського флоту, серед них – два великих десантних кораблі і три ракетоносії з 12 «Калібрами».