Російські космонавти прибули на МКС у жовтих із синім костюмах, зв’язок з Україною заперечили

Російська влада заперечила повідомлення про те, що російські космонавти, які приєдналися до Міжнародної космічної станції (МКС), одягли жовті костюми з синіми вставками на підтримку України.

«Костюми нового екіпажу виконані в кольорах емблеми МДТУ імені Баумана, який закінчили всі троє космонавтів», – повідомила пресслужба російського космічного агентства «Роскосмос» 19 березня у своєму Telegram-каналі.

«Бачити український прапор скрізь і в усьому – це божевілля, – йдеться в повідомленні. – Іноді жовтий – це просто жовтий».

На пресконференції в прямому ефірі з МКС командир місії Олег Артем’єв сказав, що «кожен екіпаж вибирає колір, щоб виглядати по-різному».

«Настала наша черга вибрати колір. Правда в тому, що у нас накопичилося багато жовтої тканини, тому нам потрібно було її витратити. Тому нам довелося носити жовті льотні костюми», – сказав він.

У Telegram-каналі «Роскосмосу» вказано, що костюми були виготовлені пів року тому.

«Колір – це просто колір. Він не має нічого спільного з Україною», – сказав Артем’єв.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.