Російський прем’єр їде в Китай і зустрінеться з Сі

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін перебуватиме в Китаї 19-20 грудня, де зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на уряд Росії.

Крім того, Мішустін проведе переговори з прем’єр-міністром КНР Лі Цяном.

Інші подробиці поки невідомі.

Раніше учасники саміту Євросоюз – США, який відбувся 20 жовтня у Вашингтоні, закликали Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб вона закінчила свою агресію проти України, а також увійти в прямий контакт із владою України для підтримання тривалого і стійкого повоєнного миру.

Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що в українсько-російській війні перебуває на боці РФ, і наполягає на своїй нейтральній позиції. Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.

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