Більшість росіян не схвалює закон про образу влади – опитування

Більше від половини росіян (53%), опитаних соціологами незалежного «Левада-центру», виступили проти закону про неповагу до влади, який недавно ухвалила Держдума Росії і підписав президент Володимир Путін.

64% опитаних при цьому прямо заявили, що закон ухвалений для того, щоб не допустити критики влади.

Схвалюють цей закон 39%, і в основному це соціально незахищені верстви населення, кажуть у «Левада-центрі».

Закон про неповагу до влади – один із двох так званих «законів Клішаса», названих так на честь їх автора, сенатора Андрія Клішаса (другий закон забороняє поширення «фейкових» новин). Ці закони вступили в силу в Росії з кінця березня.

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На відміну від закону про неповагу до влади, закон про штрафи за поширення «фейкових» новин тією чи іншою мірою схвалили понад 55% опитаних росіян. Соціолог «Левада-центру» Денис Волков пояснює цю розбіжність тим, що закон про «фейки» люди «сприймають як захист від потоку новин» у ЗМІ та соціальних мережах.

При цьому на владу, за його словами, «у людей алергія», і тому закон про образу її представників сприймається як спроба політиків і чиновників захистити себе від критики.

У Росії 29 березня набули чинності закони про відповідальність за поширення «фейкових» новин і образу влади і державних символів в інтернеті, які передбачають покарання у вигляді штрафів і адміністративним арештом.

Із закликом відхилити законопроекти у Росії виступали президентська Рада з прав людини та інші правозахисні організації, називаючи їх проявом цензури.