Росія програла вибори до трьох органів ООН – AP

Росія цього тижня програла вибори до трьох органів ООН, пише Associated Press.
Росія «переважною більшістю голосів» поступилася Румунії у боротьбі за місце у Комісії зі становища жінок Економічної та соціальної ради ООН. Також вона програла Естонії членство у виконавчій раді ЮНІСЕФ, а Чехії та Вірменії – крісло у Комісії щодо запобігання злочинності та кримінального правосуддя.
При цьому Росію обрали до Комісії соціального розвитку шляхом акламації, в якій відмовилися брати участь США і Велика Британія, заявивши, що вторгнення Росії в Україну порушує міжнародне право. Тим самим спрощеним шляхом Росія увійшла до Міжурядової робочої групи експертів із міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
- Від 1 квітня Росія є головою Ради безпеки ООН. МЗС України назвало це «поганим жартом».
- За даними ЗМІ, такі країни, як США, Британія і Франція можуть знизити рівень свого представництва в Раді безпеки ООН на час головування Росії, але про бойкот або протест не йдеться.
- Роль голови Росія виконуватиме місяць, після чого головування перейде до Швейцарії.
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