Росія програла вибори до трьох органів ООН – AP

Росія цього тижня програла вибори до трьох органів ООН, пише Associated Press.

Росія «переважною більшістю голосів» поступилася Румунії у боротьбі за місце у Комісії зі становища жінок Економічної та соціальної ради ООН. Також вона програла Естонії членство у виконавчій раді ЮНІСЕФ, а Чехії та Вірменії – крісло у Комісії щодо запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

При цьому Росію обрали до Комісії соціального розвитку шляхом акламації, в якій відмовилися брати участь США і Велика Британія, заявивши, що вторгнення Росії в Україну порушує міжнародне право. Тим самим спрощеним шляхом Росія увійшла до Міжурядової робочої групи експертів із міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.