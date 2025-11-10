У Росії розпочалася масова кампанія з набору резервістів – ЗМІ

У багатьох суб’єктах Російської Федерації розпочалася кампанія з масового набору добровольців до підрозділів резервістів, яких залучатимуть до захисту критично важливих об’єктів, пише російське видання «Комерсант».

За повідомленням, кампанія розпочалася не менш ніж у 20 регіонах.

Нещодавно в РФ ухвалили закон, що дозволяє призивати резервістів на спеціальні збори і використовувати їх для захисту об’єктів не лише у воєнний, а й у мирний час (формально нинішній час у Росії вважається мирним, оскільки офіційно бойові дії в Україні називають «спеціальною військовою операцією»).

На час зборів резервісти, яких передбачається використовувати насамперед для боротьби з безпілотниками, отримають статус військовослужбовців із усіма належними пільгами.

Набір резервістів відбувається зокрема у Ленінградській області, Татарстані, Башкортостані, Нижньогородській області, а також областях, які межують з Україною. Всі ці регіони зазнавали останнім часом атак дронів.

Згідно із законом, резервістів можуть використовувати і для боротьби з диверсантами або залучати до евакуації населення.

Резервісти – це особи, які добровільно підписують контракт про перебування в мобілізаційному резерві Міноборони Росії. За підписання контракту для них передбачені виплати і пільги. Новий закон передбачає, що їх можуть призивати на збори терміном до шести місяців протягом року.