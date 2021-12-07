Bloomberg: нові санкції США і ЄС проти Росії можуть торкнутися обміну рубля

США і Європейський союз розглядають запровадження санкцій щодо найбільших російських банків і Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) у разі можливого вторгнення Росії в Україну, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Крім того, санкції можуть торкнутися конвертації рублів у долари, євро і фунти стерлінгів. Також розглядається варіант запровадити обмеження для інвесторів купувати російські боргові зобов’язання на вторинному ринку.

Найрадикальнішим варіантом було б відключення Росії від системи фінансових платежів SWIFT, але це, за словами співрозмовників агентства, «завдало б шкоди пересічним громадянам».

Напередодні про можливість від’єднання російських банків від системи SWIFT повідомляв телеканал CNN. Щоправда, цей «ударний захід», як зазначають журналісти, вже неодноразово розглядався – починаючи з весни 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

Раніше джерела, близькі до адміністрації США, повідомили, що в оточенні президента Джо Байдена продовжують «зважувати» всі можливі санкції щодо Росії, які б могли стримати російське керівництво від нового вторгнення на територію України.

Серед санкцій, що розглядаються, – обмежувальні заходи щодо людей з близького кола президента Володимира Путіна, керівників найбільших російських енергетичних компаній і банків. Остаточне рішення про санкції ще не ухвалене, повідомляє CNN.

Варіанти можливих санкцій президент США Джо Байден може викласти російському лідеру Володимиру Путіну під час переговорів увечері 7 грудня, пише Bloomberg.

Раніше низка американських і європейських ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці писали про те, що на початку року Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України, можливо, з метою зміщення чинної влади в Києві або захоплення території. Про подібні дані розвідки повідомляло і Міноборони України.

Напередодні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що розвідувальні служби США поки що не мають впевненості в тому, що Росія має намір здійснити «вторгнення» в Україну. Проте слід взяти до уваги, що російські збройні сили «спроможні діяти дуже радикально», сказав він. На думку Бернса, у відповіді політику Москви важливо поєднувати стримування і дипломатію.

У Москві такі плани заперечують і заявляють, що Росія має право розміщувати війська на своїй власній території на свій розсуд. Москва назвала публікації у західних ЗМІ «спецоперацією із нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію».